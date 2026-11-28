El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público ha estimado un recurso presentado por la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) contra los pliegos de la licitación del servicio de atención domiciliaria del consell de la Noguera y obliga al organismo a revisar y justificar el presupuesto del contrato. La resolución anula la parte económica cuestionada de los pliegos al considerar que no se motivó suficientemente el cálculo del precio de la prestación. El contrato establece un precio máximo de 24 euros por hora, sin IVA, tanto para el servicio social como el de la dependencia. El Tribunal constata que este importe coincide exactamente con el precio fijado en la adenda del convenio programa entre la Generalitat y el consell de la Noguera para financiar el servicio en 2026, pero considera que esta referencia no es suficiente para justificar el presupuesto de una contratación pública.

El gerente del consell de la Noguera, Jordi Oronich, confirmó que el organismo comarcal no presentó un estudio de costes y se fijó en el precio establecido por la Generalitat. “Es cierto que no lo tenemos y lo hemos solicitado a la Generalitat para elaborarlo”, dijo.

En su resolución, el órgano de revisión señala que ni los pliegos ni la memoria justificativa detallan adecuadamente los costes directos, especialmente los laborales, ni explican el método de cálculo y la repercusión de los distintos conceptos que deben integrar el precio. Esta falta de información, sostiene, impide que las empresas puedan preparar correctamente sus ofertas y dificulta comprobar si el presupuesto se ajusta a la normativa y a los precios de mercado.

El Tribunal también precisa que los costes del personal que debe subrogarse no determinan necesariamente el presupuesto de la nueva contratación, puesto que la Administración puede diseñar el servicio en función de sus necesidades. Sin embargo, sí debe justificar los gastos laborales y el resto de conceptos que conforman el precio. La licitación contempla un presupuesto base de 3,09 millones de euros para los dos primeros años y un valor estimado de 6,18 millones, incluyendo las posibles prórrogas. La resolución obliga al consell a formular y elaborar el presupuesto en los términos establecidos por el Tribunal, aunque no fija una cantidad concreta ni determina que el precio por hora deba incrementarse.