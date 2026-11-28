Una de las cámaras instalada en la zona de la plaza de l’Església. - AJUNTAMENT DE PONTS

Ponts ha puesto en marcha dos actuaciones para mejorar la convivencia y las condiciones de uso de los espacios públicos del municipio. Por un lado, ha instalado cámaras de videovigilancia en las áreas de contenedores para combatir las conductas incívicas relacionadas con el abandono de residuos y, por otro, ha iniciado los trabajos preparatorios para impulsar un proyecto de mejora de la accesibilidad en la escuela, que contempla la construcción de una rampa para conectar los dos niveles del centro educativo.

La instalación de los dispositivos de vigilancia pretende prevenir comportamientos que perjudican la limpieza y el estado de los espacios compartidos, especialmente en los puntos de recogida de basura. El consistorio quiere evitar que se depositen residuos fuera de los contenedores, que se abandonen materiales en lugares inadecuados o que se produzcan daños en el mobiliario urbano.

Estas prácticas, además de deteriorar la imagen del municipio, dificultan las tareas de limpieza y generan costes adicionales que acaba asumiendo el conjunto de la ciudadanía. Con las cámaras, el ayuntamiento busca disuadir a quienes incumplen las normas y favorecer un uso adecuado de las instalaciones.

Desde el consistorio también han apelado a la colaboración vecinal para mantener el pueblo limpio, haciendo un uso correcto de los contenedores, separando adecuadamente los residuos y respetando los espacios comunes. La administración local insiste en que las conductas incívicas de una minoría no deben repercutir en el conjunto de los vecinos.

La primera cámara se ha colocado en la plaza de l’Església, un punto donde el consistorio había detectado incidencias recurrentes por la acumulación de basura junto a los recipientes. Según explicó el alcalde, Josep Tàpies, también se había constatado que personas de otros municipios acudían a depositar residuos voluminosos, agravando la situación.

Paralelamente, el ayuntamiento de Ponts ha iniciado los trabajos previos para desarrollar una actuación de mejora de la accesibilidad en el colegio, con el propósito de eliminar barreras arquitectónicas y facilitar que todas las personas puedan desplazarse por las instalaciones con autonomía y seguridad.

La intervención contempla la construcción de una rampa que permitirá conectar los dos niveles del centro educativo y facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida. El consistorio está realizando actualmente las pruebas técnicas encargadas a la empresa Geoplaning, una fase previa necesaria para avanzar en la redacción del proyecto y definir las características de la futura obra.

La actuación pretende garantizar un acceso más inclusivo a los espacios escolares y mejorar las condiciones de movilidad dentro del recinto, en línea con la necesidad de adaptar los equipamientos públicos para que puedan ser utilizados en igualdad de condiciones.