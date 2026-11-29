Tírvia quiere reforzar los servicios del municipio para hacerlo más atractivo a las nuevas familias y evitar que quienes ya residen en él se planteen marcharse. La falta de equipamientos es uno de los principales obstáculos para consolidar la población en el medio rural, por lo que el consistorio busca dotar al pueblo de las máximas prestaciones posibles.

Por ello, ha impulsado la rehabilitación de una parte del edificio de la rectoría, para convertirlo en un centro de dinamización socioeconómica y de lucha contra la despoblación rural, con un área de trabajo compartida (coworking).

La actuación, adjudicada por 203.500 euros, está previsto que comience en breve, según explicó el alcalde, Joan Farrera. Afectará a la primera planta y a la zona bajo cubierta del inmueble, situado en la plaza del ayuntamiento. El proyecto contempla habilitar un coworking con una sala de reuniones y varios puestos de trabajo. Farrera añadió que el coworking responde a la demanda recibida de este tipo de instalaciones. “El objetivo es poder arraigar a todas aquellas personas interesadas en Tírvia y ayudarles en todo lo posible”, dijo.

La reforma también prevé acondicionar cuatro habitaciones en la segunda planta para que quienes utilicen el espacio coworking puedan pernoctar en el edificio. Cada estancia dispondrá de una pequeña cocina, de manera que los usuarios puedan preparar algún alimento durante su estancia.

La iniciativa busca consolidar tanto la oferta habitacional de esta zona del Pallars Sobirà como la propuesta turística de Tírvia. De este modo, el municipio pretende ofrecer un lugar donde trabajar, reunirse y alojarse, facilitando la llegada de nuevos residentes, profesionales o visitantes.

La planta baja de la Rectoría ya acoge un centro informativo y divulgación del Parc Natural del Alt Pirineu. El resto de la planta fue adaptado como local social para los habitantes del pueblo.

El proyecto de rehabilitación contempla, además, la adecuación de las instalaciones del inmueble para cumplir la normativa vigente y permitir los nuevos usos previstos, así como la sustitución de la cubierta, deteriorada por el paso del tiempo, y una pequeña elevación de los muros de cierre para aprovechar el espacio que queda bajo cubierta.