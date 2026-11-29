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Los viajeros de la línea ferroviaria que une Lleida y Barcelona a través de la costa, por la que circulan los trenes de la R13 y la R14, tuvieron que recorrer en autocares fletados por Renfe al trayecto entre la capital del Segrià y Les Borges Blanques. Fuentes de la operadora lo atribuyeron a “falta de disponibilidad de material”, es decir, a falta de trenes para prestar el servicio. Esto se debió a que diferentes convoyes se estaban sometiendo a trabajos de mantenimiento y no había otras unidades disponibles para sustituirlos.

Los autocares fletados por Renfe para sustituir a los trenes entre Lleida y Les Borges Blanques comenzaron por la mañana y siguieron por la tarde, sin previsión de poder restablecer la circulación de trenes en este tramo al menos hasta las 20.00, hacia el final de la jornada.