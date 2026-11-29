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Los Mossos d'Esquadra multaron a 321 chóferes en una campaña de control de camiones y furgonetas. En total, inspeccionaron 682 vehículos en toda Catalunya entre el 16 y el 22 de noviembre. Entre las infracciones más destacadas de la campaña, se sancionaron 122 por incumplimiento de los tiempos de descanso reglamentarios, 27 por irregularidades detectadas a través de los tacógrafos de los camiones y furgonetas y 18 por exceso de peso. Además de las específicas del sector, también multaron a 24 personas por exceso de velocidad y a otras 10 por conducir bajo los efectos del alcohol. Este año han fallecido en carreteras catalanas 7 ocupantes de camión y 5 de furgoneta.