El ayuntamiento de El Pont de Suert ha llevado a cabo trabajos de acondicionamiento en el aparcamiento público situado en el centro de la localidad. Las actuaciones han consistido en el relleno de los baches y socavones, así como allanar de toda la superficie. El objetivo de la intervención es mejorar las condiciones de circulación, facilitar el tránsito de vehículos y aumentar la seguridad de quienes utilizan esta zona de estacionamiento. Esta actuación se enmarca en el programa de mantenimiento y conservación de la red viaria municipal, orientado a garantizar una mejor accesibilidad en todo el término municipal. La reposición de material y el nivelado del terreno permiten corregir las irregularidades acumuladas por el uso y el paso del tiempo, y garantizan más seguridad para los vehículos.