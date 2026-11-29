Una de las zonas en las que se ha actuado antes del invierno. - AJUNTAMENT DE SORT

El ayuntamiento de Sort continúa trabajando en el mantenimiento y la conservación de las riberas públicas del municipio. Con el apoyo de una subvención de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), se han llevado a cabo dos actuaciones de limpieza y mantenimiento en tramos urbanos de los barrancos de Montardit y Santa Anna.

Las intervenciones tienen como objetivo mejorar el estado de conservación de estas riberas, favorecer el correcto funcionamiento de los cursos fluviales y prevenir posibles daños o afecciones derivados de las crecidas. Estos trabajos resultan relevantes para reducir los riesgos asociados a episodios de lluvia intensa y para garantizar que el agua pueda circular con mayor seguridad por el entorno urbano.

La actuación se ha financiado con la línea de la ACA destinada al mantenimiento y la conservación de riberas públicas, dirigida a los entes locales y contempla trabajos como la retirada de vegetación que pueda obstaculizar el paso del agua, la eliminación de especies invasoras y la retirada de sedimentos. El consistorio prevé seguir con los trabajos de mantenimiento en las riberas del municipio para preservar el buen estado y minimizar el impacto de futuras crecidas.