La Seu d'Urgell celebra la Fiesta de las Personas Mayores con el anuncio de la nueva residencia municipal

La Fiesta de las Personas Mayores 2025 ha puesto hoy el punto final a una semana llena de actividades en la Seu de Urgell, con un acto institucional celebrado al mediodía en la sala Sant Domènec. El acontecimiento ha contado con la participación del alcalde Joan Barrera y de la teniente de alcalde de Acción Social, Christina Moreno, que han querido reconocer la tarea y el papel esencial de las personas mayores en la vida de la ciudad. El alcalde ha destacado que “esta semana ha sido un homenaje sincero a todos vosotros, un tiempo para compartir carcajadas, recuerdos y momentos de agradecimiento”.

Durante su intervención, Barrera ha aprovechado la ocasión para anunciar una noticia muy esperada: el proyecto de la nueva residencia para personas mayores ya está en su fase final de preparación. “Después de mucho esfuerzo y trabajo conjunto, podemos decir que la nueva residencia es a tocar, y si todo va según el previsto, el próximo año pondremos la primera piedra”, ha afirmado el alcalde ante un público visiblemente emocionado. El proyecto se enmarca dentro de un plan más amplio que incluye iniciativas para combatir la soledad no querida y fomentar espacios de convivencia y participación activa para las personas mayores.

El acto ha servido de cierre a una semana llena de propuestas —charlas, talleres, excursiones, conciertos y una comida de hermandad— que han conseguido una gran participación ciudadana. La jornada final ha incluido un recital de rancheras con Pirimex en los Jardines del Hogar de Sant Josep, la actuación de Café Trío en Sant Domènec, y una comida y baile popular con el Dúo Láser en la zona deportiva municipal. Con esta celebración, la Seu d'Urgell ha reafirmado su compromiso con las personas mayores, consideradas por Barrera como “el presente vivo y activo de la ciudad”.