Herido grave tras una explosión en un piso de Oliana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un hombre ha resultado herido esta mañana después de una fuerte explosión en su piso, en la calle Amadeu Vives en Oliana. Los servicios de emergencia han recibido el aviso en las 10.20 de la mañana y a estas alturas los bomberos están trabajando para descubrir las causas del accidente.

Según han informado a través de X, 6 dotaciones están trabajando sobre los terreno y están valorando los posibles daños estructurales en el bloque, pero las lecturas de gas han sido negativas, por lo tanto se descartaría esta hipótesis. El hombre herido está siendo atendido por el SEM.

Un helicòpter del SEM s'ha desplaçat fins al camp de futbol d'Oliana per transportar al ferit.Cynthia Sans

Los bomberos han anunciado a las 12.15 que la vivienda no se dañó estructuralmente tras la explosión y los vecinos del inmueble, a los que habían desalojado tras el incidente, han podido regresar a sus pisos.

Seguiremos informando...