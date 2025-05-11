El Pont acogerá las jornadas de investigación Recercat de 2026

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pont de Suert será el próximo año la sede de Recercat, las jornadas itinerantes de cultura e investigación local y comarcal de territorios de habla catalana que organiza anualmente el Institut Ramon Muntaner. Así lo anunció ayer la propia entidad, durante la celebración de la 21ª edición de este evento en Montblanc. El acto contó con la participación de la alcaldesa de la capital de la Alta Ribagorça, Iolanda Ferran.

Las jornadas Recercat tienen como objetivo divulgar y las actividades y publicaciones de los centros de investigación y otras entidades culturales, así como brindarles un reconocimiento público. También pretende fomentar la comunicación y el contacto entre los diferentes territorios de habla catalana. Los organizadores premian cada año, en el marco de las jornadas, a una persona vinculada a centros de estudios. Una vez anunciado el municipio que acogerá la próxima edición, el ayuntamiento de El Pont y el Centre d’Estudis Ribagorçans dispondrán de un año para hacer los preparativos necesarios para recibir las jornadas de Recercat de 2026. Se celebran cada año durante el segundo fin de semana del mes mayo.