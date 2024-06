Lleida y Juneda celebran mejorar la N-240 y Les Borges lo ve innecesario

Los alcaldes de Lleida, Juneda y Torregrossa celebraron ayer la propuesta del ministerio de Transportes y Movilidad para reformar la N-240 entre la capital del Segrià y la de Les Garrigues, que implica dotarla de de cuatro carriles en los 8,5 kilómetros entre Lleida y Margalef y de un trazado nuevo entre este punto y la AP-2 en Les Borges Blanques. En cambio, el alcalde de este último municipio, Josep Farran, considera que esta obra es ahora “innecesaria” tras la liberación del peaje de la AP-2 y el desvío de camiones.

“La N-240 no tiene ahora un problema de siniestralidad y no se hace un uso eficiente de los recursos públicos, teniendo la autopista y la vía del tren cerca”, dijo Farran. “Me llama la atención que cueste tanto poner al día los horarios y frecuencias del sistema de trenes de cercanías y, en cambio, se priorice desdoblar la N-240 cuando ya no tiene tanto tráfico, y se frivolice sobre la seguridad viaria”. Por su parte, el alcalde de Juneda, Antoni Villas, señaló que es una “buena alternativa que da muchas posibilidades al territorio”. Destacó que se trata de la propuesta que los municipios habían reclamado, ya que, en el caso de Juneda, ya estaba contemplada una variante. Insistió en que, dada la proximidad con futuro polígono Torreblanca-Quatre Pilans, “no podemos quedarnos atrás y es necesario disponer de una vía en condiciones”. En la misma línea se manifestó el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que expresó su “satisfacción total” por la propuesta de la nueva N-240, y afirmó que es lo que siempre ha defendido. Destacó que evita que el tráfico pesado que genere el futuro polígono de Torreblanca deba ir hacia Lleida para acceder a la autopista y además garantiza que tampoco tendrá que pasar por Juneda y Les Borges, gracias a la futura nueva conexión con la AP-2. Asimismo, la alcaldesa de Torregrossa, Maribel Zamora, apuntó que esta reforma será “una solución a las reclamaciones de muchos años”. Insistió en que es un propuesta que llega tarde, pero es bienvenida.

“Esta mejora será determinante para el futuro del territorio”

El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, afirmó que, con el proyecto de mejora de la N-240 entre la capital del Segrià y la de Les Garrigues, “Lleida comienza a tejer una nueva movilidad que permitirá la conexión con ejes viarios de alta capacidad y será un factor determinante para futuros proyectos empresariales”. Hizo estas declaraciones en el Vilosell, donde recordó que el Gobierno destina 4,5 millones en Catalunya para mejorar la competitividad del sector del vino.