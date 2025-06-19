A concurso el servicio de comedor de la guardería

Les Borges ha sacado a licitación el servicio de comedor de la guardería municipal para garantizar los ágapes durante la mitad del mes de junio y julio. El alcalde, Josep Farran, explicó que este servicio desde hace años se ha ofrecido junto con el de las escuelas pero que cuando estas acaban el curso “debíamos buscar una alternativa para la guardería hasta el 31 de julio”. Las cláusulas prevén el suministro de entre ocho y veinte menús diarios para niños de 0 a 3 años y de lunes a viernes”. El primer edil apuntó que el consistorio estudiará si amplían a todo el curso escolar este servicio de menús. El ayuntamiento valorará la experiencia en la restauración colectiva, especialmente en comedores escolares y ha invitado a bares, restaurantes y el obrador de Les Borges para que participen en este concurso.