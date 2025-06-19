Les Borges Blanques retoma los trámites para obtener la IGP del pa de ronyó, un pan artesanal único en Les Garrigues

El ayuntamiento de Les Borges Blanques retomará los trámites iniciados hace alrededor de quince años por el consistorio y los panaderos para conseguir la certificación de Indicación Geográfica Protegida (IGP) para el pa de ronyó, un producto artesanal único en la comarca de Les Garrigues. Actualmente, solo tres establecimientos mantienen viva esta tradición en la localidad: el Forn Capell, el Forn Fusté y el Forn Rosselló, que elaboran este peculiar pan siguiendo métodos centenarios. Desde el Gremi de Forners de Lleida apuntaron que son los únicos tres establecimientos que elaboran este producto en toda la demarcación.

Representantes del Gremi de Forners de Lleida y del Forn Rosselló en Barcelona. - GREMI DE FORNERS DE LLEIDA

El alcalde de la capital de Les Garrigues, Josep Farran, explicó que el objetivo es “dar prestigio y poner en valor este producto para evitar que se pierda su elaboración”. “De alguna manera es un reconocimiento al patrimonio gastronómico de la comarca y de Lleida”, dijo. Este pan, conocido también como pa petit, destaca por sus características organolépticas que podrían convertirlo, según los expertos, en un producto único a nivel mundial por su sabor y textura. El pa de ronyó de Les Borges tuvo un papel protagonista la semana pasada durante la presentación en Barcelona de la campaña Els Pans Catalans, enmarcada en la agenda de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025, una iniciativa de la Federación Catalana de Gremios de Panaderos que busca poner en valor el pan tradicional catalán, su historia e identidad gastronómica propia. Lleida seleccionó el pa de ronyó como producto emblemático del territorio. El Forn Rosselló de Les Borges fue el establecimiento escogido para mostrar la elaboración de este característico pan durante la presentación oficial, que tuvo lugar en el Ateneu Barcelonès con presencia de representantes del gremio leridano y del propio horno. La consecución de la IGP seguiría los pasos del reconocido pa de pagès català, que ya cuenta con esta distinción a nivel nacional.

Mientras, los panaderos apuntaron la dificultad actual para mantener esta tradición y conseguir relevo generacional en el sector. “La iniciativa debe servir para que se conozca que aquí se ha elaborado este pan durante años y que es historia de un territorio, dijo Àngels Rosselló, una de las propietarias del Forn Rosselló.