El paisaje de los olivos centra el segundo Fòrum de l’Oli d’Oliva Verge Extra
Se celebrará en Les Borges el 1 de octubre
El paisaje del olivar, que incluye no solo las fincas sino también las cabanes de volta, los márgenes de piedra seca y la memoria popular, centrará la segunda edición de Fòrum de l’Oli d’Oliva Verge Extra de Catalunya, que se celebrará en Les Borges Blanques el miércoles 1 de octubre. El alcalde, Josep Farran, presentó ayer la jornada, que llevará por título Els Paisatges de la Cultura de l’Oli, junto al director general de Empresas Agroalimentarias, Joan Gòdia, y el concejal de Promoción Económica, Xavier Bueno. El Fòrum se organizará en cuatro mesas: Identidad y Memoria, con los ingenieros José María Penco y Miquel Aran; la activista Roser Vernet y el escritor Ignasi Revés. La segunda mesa se centrará en la gobernanza del paisaje, con Pere Sala, director del Observatorio del Paisaje; los geógrafos Sergi Saladié y Eduard Trepat y el ingeniero Xavi Petit. La tercera versará sobre el “paisaje vivido” y contará con el director de TourisLab, el subdirector general de Desarrollo Turístico, Xavier Font; Joan Morales, editor de Desobrir Catalunya, y Natàlia Puig, presidenta de la Carretera del Vi. La cuarta mesa será de Agroecosistemas en Transición, con Marc Castellnou, del GRAF; Marc Arcarons, coordinador de Ramats de Foc; Roser Vilaplana, investigadora de la UVic; y Marta Ruiz, del IRTA.