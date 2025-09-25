Una nueva propietaria reabre el icónico quiosco de El Terrall de Les Borges Blanques

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Cristina Pérez Blanco es la nueva propietaria del emblemático Quiosc de prensa del Terrall de Les Borges Blanques después de que su antigua titular, Olga Lou, pusiera fin a la actividad tras 22 años el pasado día 7 de septiembre. Cristina, vecina de la capital de Les Garrigues, lo volvió a reabrir el pasado lunes 22 para la venta de prensa, revistas, golosinas y bebidas. De hecho, también ha instalado una pequeña cafetera para la venta de cafés.

El quiosco de prensa del Terrall es todo un símbolo en este céntrico paseo de la capital ya que está abierto desde 1964, por lo que ya está en el imaginario de varias generaciones de la localidad, explica. “Cuando Olga cerró el negocio yo vi en él una nueva oportunidad para mi propio desarrollo personal. Antes trabajaba en el cuidado de personas mayores, residencias y en la limpieza pero me decidí a comprar el negocio, cambiar de aires y arriesgarme”. No obstante, la parcela donde se ubica el pequeño local es propiedad del ayuntamiento, con el que no ha tenido problemas para retomar la actividad, explica. “Es el único quiosco de prensa del paseo y después de tantos años ya tiene su público”, señaló.

Clientela fiel

En los tres primeros días asegura que los clientes han respondido bien “ya que hay muchas personas fieles a comprar aquí los diarios y las revistas semanales y quincenales. También me he decidido a vender golosinas y chuches, ya que es un lugar muy frecuentado por los niños y sus padres”. También se plantea pedir permiso para poner algunas mesas y sillas y servir bebidas.

Abre de 9 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.30 de lunes a viernes, y los sábados y domingos solo por la mañana “aprovechando que el parque es un lugar al que siempre va gente y se hacen actividades”. “Este horario requiere bastante dedicación, pero es lo que hay si quiero rentabilizar la compra del negocio y sacarlo adelante, por los menos durante los primeros años”.