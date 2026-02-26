Organizan vermúes entre almendros en flor en la 'Pequeña California' de Castelldans

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Castelldans ha programado para el próximo 15 de marzo una jornada festiva que combinará una caminata entre almendros en flor y un vermú popular a la conocida 'Pequeña California'. La actividad se enmarca dentro de las iniciativas municipales para promocionar el patrimonio natural y el atractivo turístico de los campos floridos de la localidad.

La propuesta incluye dos recorridos de diferente dificultad que saldrán desde la plaza Catalunya. Los participantes podrán escoger entre un itinerario más largo y otro de más corto, adaptándose así a las necesidades de todos los públicos. El consistorio prevé que los caminantes disfruten del paisaje de los almendros en plena floración mientras realizan la actividad al aire libre.

Horario de la actividad

El programa de la jornada contempla la distribución de refrigerios a las 11 de la mañana durante el recorrido. Posteriormente, está prevista la llegada de los participantes de nuevo a la plaza Catalunya hacia las 12.30 horas, donde se cerrará la actividad con una actuación infantil que completará la propuesta familiar.

Esta iniciativa de Castelldans se suma a las diversas actividades organizadas en el territorio para aprovechar la temporada de floración de los almendros. La 'Pequeña California' se ha convertido en un reclamo turístico de la zona gracias a sus campos de almendros que ofrecen un paisaje espectacular durante la primavera.