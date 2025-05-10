En el centro de Bellcaire d’Urgell, a pie de la carretera C-53, se encuentra el Bar Sport, un establecimiento con más de seis décadas de historia que ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Ha pasado de generación en generación dentro de la familia Castells, convirtiéndose en un punto de referencia tanto para los vecinos del pueblo como para viajeros, escaladores, excursionistas y esquiadores que llegan a este pueblo de la Noguera.

Lo que comenzó como un clásico bar de pueblo, donde los vecinos compartían cafés, tertulias y partidas de cartas, fue evolucionando con el tiempo para ofrecer una carta cada vez más especializada. Bajo la dirección de Samuel Castells, actual titular junto a su mujer, Esperanza Torralvo, el Bar Sport ha incorporado menús diarios, tapas elaboradas y unos desayunos contundentes que han ganado fama por su carácter casero.

Dos dels antics molinets de cafè que eren al bar des dels seus inicis. - E. FARNELL

Entre sus especialidades destacan los caracoles, el rabo de toro, els Popets amb salsa de la Tresina y los callos. Sin embargo, el plato estrella que distingue es sin duda L’Aixecamorts: una carne magra estofada con un toque picante que, según explica Samuel, “ha hecho volver a clientes solo para saborear este ágape”. No solo es un restaurante, sino también un punto de encuentro cargado de historia y memorias compartidas.

Esperança Torralvo i Samuel Castells, al Bar Sport de Bellcaire d’Urgell. - E.FARNELL

Su ambiente es cálido y musical, desde la pandemia no encienden la televisión. Solo ponen música rock, y la atención cercana y una cocina que respeta los sabores de siempre han hecho que este pequeño bar de pueblo siga más vivo que nunca después de 60 años de historia. “Seguiremos hasta que el cuerpo aguante, aunque no creo que nuestros hijos tengan ganas de coger el relevo para regentar el bar”, explicaron Samuel y Esperança en el Bar Sport de Bellcaire.