Algerri recoge 10.000 kilos al año de basura de otros pueblos

El ayuntamiento de Algerri recoge cada año entre 10 y 12 toneladas de basura que tiran vecinos foráneos en sus islas de contenedores, principalmente en los destinados a desechos no reciclables próximos a la carretera C-26. Así lo explicó el alcalde, Miquel Plensa, que añadió que, desde que se implantó la recogida de basura puerta a puerta en pueblos del Segrià en 2017, se ha incrementado considerablemente este volumen de basura foránea.

“En su mayoría se trata de vecinos de Almenar y Alfarràs que pasan por Algerri y aprovechan para tirar la basura”, dijo. Añadió que incluso tuvieron que retirar contenedores del área de picnic de los pescadores, muy próxima a Alfarràs, “porque cada vez que vaciábamos los contenedores volvían a quedar llenos en cuestión de horas”.

Una situación similar se da en Ivars de Noguera, donde también se ha detectado basura de otros municipios, especialmente de Alfarràs y también de Almenar. “No disponemos de los medios necesarios para instalar cámaras y poder sancionar a los infractores para intentar acabar con esta problemática. Tampoco tenemos agentes para coger a los autores in situ”, dijo. Pese a ello, dijo que en alguna ocasión sí que se habían encontrado con vecinos de otros pueblos y se les había recriminado su actuación.

Plensa recordó que el consell de la Noguera está tramitando la instalación de los nuevos contenedores inteligentes a partir del próximo otoño y se irá implementando este sistema en diferentes fases por todos los municipios de la comarca. “Con la llegada de los contenedores bajo llave será más difícil que tiren la basura en nuestro pueblo”, dijo. Añadió que también se aprobará un nuevo régimen sancionador para multar este tipo de comportamiento incívicos.

“Al final será cada pueblo el que decida el tipo de sanción que pondrá, pero la normativa nos debe permitir frenar estos comportamientos”.El consell comarcal adjudicó por 1,4 millones la instalación de los nuevos contenedores, que tendrán acceso bajo llave con tarjetas identificativas.

Precisamente, el ayuntamiento de Alfarràs ha advertido a los vecinos a través de un bando la obligación de gestionar los residuos “exclusivamente” a través del sistema de recogida puerta a puerta, después de conocer que se están tirando desechos de vecinos de Alfarràs en pueblos como Ivars de Noguera y Algerri. Advierten que esta práctica es totalmente inadmisible y perjudica el buen funcionamiento de los servicios de recogida de los residuos. En este sentido, Plensa destacó que el consistorio de Algerri debe pagar por las 100 toneladas de residuos que entran en el vertedero, cuyo coste supera los 95 euros por cada una, y 10 son foráneas.