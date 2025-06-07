Parque infantil de tráfico a Balaguer para mejorar la seguridad

Adquirir comportamientos viarios correctos, conocimientos sobre tráfico, normativas y medios de transporte, además de poner en práctica actitudes cívicas que respeten las normas de seguridad. Estos son algunos de los objetivos de las jornadas de seguridad viaria dirigidas al alumnado de los centros educativos de Balaguer. Las organiza el Servei Català de Trànsit, la Policía Local de la capital de la Noguera y se enmarca en el plan municipal de dinámica educativa de Balaguer. Esta semana se ha instalado en el pabellón de Inpacsa un parque de educación viaria que ha permitido ofrecer experiencias de movilidad a los jóvenes del ciclo medio de Educación Primaria. El parque recrea zonas y situaciones en los que los estudiantes actúan tanto como peatones como conductores de bicicleta. Asimismo, la Policía Local ha puesto en marcha una prueba piloto sobre concienciación, que ha consistido en proyectar vídeos educativos, así como la elaboración de un dossier con recursos didácticos que podrán trabajar y donde aprender las normas de circulación y seguridad viaria. La edil de Educación e Infancia de la Paeria, Anna Profitós, fijo que “es una de las actividades más valoradas del plan de dinámica educativa porque permite a los jóvenes aprender normas reales que después se encuentran en la calle y se fomenta el civismo”.