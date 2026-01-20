El Castell del Remei inaugura una ruta fotográfica de imágenes hechas durante la Guerra Civil en Ponent

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Castell del Remei, al término de Penelles (Noguera), ha acogido este martes la inauguración de una nueva ruta fotográfica con material que el fotógrafo Francesc Boix hizo durante la Guerra Civil en las comarcas de Ponent. En este espacio se ha instalado cinco paneles informativos y dos monolitos con instantáneas del conocido como fotógrafo de Mauthausen acompañadas de información del paso de la guerra en este espacio. La presentación ha coincidido con el 87.º aniversario de la explosión del polvorín del 20 de enero de 1939, un suceso que dejó a 87 víctimas mortales, de las cuales 81 militares y 6 civiles. Además del Castillo del Remedio, la ruta también transcurre por Vilanova y Santa Maria de Meià, Linyola, Baldomar y Vilanova de la Barca

La nueva ruta fotográfica recoge instantáneas que Francesc Boix capturó con su cámara en 1938 mientras seguía a las tropas republicanas en las comarcas de Ponent. Una parte destacada de las imágenes se sitúan en el Castell del Remei, donde Boix retrató soldados, miembros del Ejército de la República haciendo maniobras con gases y trabajadores de la finca, así como actividades lúdicas como concursos de natación y bailes de los soldados con chicas de la Alianza Nacional de la Mujer Joven.

Los paneles del Castell del Remei también recogen imágenes gráficas de la explosión del polvorín de hace justo 87 años. La madrugada del 20 de enero de 1939 explotó un polvorín en los almacenes de la finca, que hacía pocos días había ocupado el ejército franquista. El suceso dejó a 87 víctimas mortales, de las cuales 81 militares y 6 civiles.

En la presentación de la ruta han asistido algunos de los supervivientes de la explosión, como Jordi Roiger, que a sus 95 años todavía recuerda con claridad aquel día. "Recuerdo la explosión, mi hermano y yo dormíamos al lado de una pared que cayó sobre nuestro y a mí me partió la cabeza", relata Roiger.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Castillo de Remei, Mireia González, ha hablado de "día histórico para el Castell del Remei" y ha añadido que los nuevos paneles contribuyen a "preservar" la memoria histórica del espacio.

El acto se ha concentrado en el Espacio Lucilla Atilia de la bodega, ya que la lluvia ha impedido llevar a cabo el recorrido guiado previsto por los diferentes paneles y monolitos instalados. La presentación ha ido a cargo de Pol Galitó, experto en la Guerra Civil española y autor de los contenidos del itinerario que impulsa el Memorial Democrático de Cataluña y que está gestionado por el Ayuntamiento de Penelles con la colaboración del Institut d'Estudis Ilerdencs.