Un pallarés exporta cerveza con aceite a más de 50 países

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Neven The Green Beer, la primera cerveza del mundo elaborada con extracto de aceitunas, llega ya, cuatro años después de su lanzamiento desde Sant Martí de Barcedana (Gavet de la Conca, Pallars Jussà), a más de 50 países, con China y EEUU como mercados principales, según explica su promotor, Ivan Caelles, un ingeniero agrónomo que hace unos años dejó su empleo en el sector de los seguros agrarios para hacerse cargo del negocio familiar.

“Cogí el relevo de la explotación familiar tras la muerte de mi tío”, explica. En principio, con intencion de compaginarlo con su ocupación, aunque acabó por dedicarse por completo al cultivo de la tierra y la producción de aceitunas destinadas al aceite.

Fabrica al año 3 millones de litros de cerveza, de los que uno viaja a China, su principal área de consumo

Hace casi seis años, el 15 de diciembre de 2018, lanzó Erm, un aceite de oliva virgen extra de montaña, y hace algo más de cuatro, en plena pandemia, la cerveza. La gama va a completarse en “dos o tres semanas”, explica, con Kilato, un licor de crema elaborado con aceituna. “El proveedor de las botellas se encuentra en la zona cero de la dana de Valencia y nos ha pedido que esperemos. Y vamos a hacerlo”, anota. “Es un producto vegano, sin lactosa. Tenemos buenas expectativas, intuimos que gustará mucho”, añade.

La cerveza es apta para celíacos por carecer de gluten. “Fue la primera de color verde y elaborada con aceituna del mundo”, anota. Fabrican un millón de litros, lo que equivale a tres millones de botellines de tercio, de los que la tercera parte viaja a China.

El proyecto tiene varias particularidades, tanto en su producción, realizada a maquila en origen por carecer de instalaciones y en una fábrica EEUU a la que envían el extracto alimentario de oliva que con una presencia de en torno al 1% caracteriza su aroma y su sabor, como en su génesis.

“Todo surgió a raíz de una cata de aceite. Me dí cuenta de que no estamos acostumbrados a beberlo, y decidí buscar bebidas con las que se pudiera mezclar”, explica el cervecero. “Pero la cerveza lleva agua, y el aceite no se lleva bien con el agua. Así empezamos a trabajar y creamos un extracto alimentario que en un proceso de maceración coge el sabor y el aroma de la aceituna y se lo traslada a la cerveza”, añade.

El grueso de la producción de Neven The Green Beer, con una gama de cuatro versiones (00º, 5º, 5,5º y 6,7º) adquirible en www.oleadrinks.com, se exporta; en parte, por el éxito del audiovisual con el que fue lanzada en la primavera de 2020.

Caelles mantiene otras líneas de negocio, como una empresa de exportación de productos alimentarios de todo el Estado, con la que trabajan desde embutidos y curados hasta salsas pasando por las aceitunas de mesa, a lo que se añade la comercialización del aceite propio y otros del resto del país con los que mueven en torno a dos millones de litros al año.

Con sede en Lleida y los olivos en Sant Martí de Barcedana (aunque a menudo requieren comprar a otras plantaciones), Caelles trabaja con cuatro empleados. “Tendremos que crecer”, señala. “El mundo de la aceituna da para muchas opciones y hay nuevos productos en la cocina”, añade.