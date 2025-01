Acto contra la MAT sin autorización en Tremp

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La rambla Doctor Pearson de Tremp, en el Pallars Jussà, acogió ayer una actividad denominada VerMat Musical, publicitada por el Ateneu del Pallars, que se celebró sin autorización municipal, según confirmó Sílvia Romero, alcaldesa del municipio y delegada del Govern en el Pirineo. Explicó que recibieron una solicitud de ocupación de la vía pública en ese vial por parte de “una identidad que no conocemos con un nombre inexistente y un DNI falso”. Añadió que requieron su identificación y argumentaron que ese lugar no era el idóneo por cuestiones de seguridad y de convivencia, ya que la actividad incluía un concierto. Aseguró que los organizadores no respondieron, ni se identificaron ni completaron la tramitación del permiso de ocupación de la vía pública. Romero afirmó que no avisaron a los Mossos, pero vecinos indicaron que sí acudieron.