Más de diez propietarios acuden a la bolsa de vivienda del Pla d'Urgell

Más de diez de propietarios de pisos vacíos se han interesado por la bolsa de vivienda del consell del Pla d’Urgell tras la campaña que impulsó la corporación para movilizar el parque de pisos vacíos de la comarca, que estiman que son más de 1.500. Sílvia Felip, responsable de la bolsa, explicó que hace un año se formalizó un alquiler en El Palau. Ahora, a raíz de la iniciativa del consell, están a punto de firmar otros dos en Ivars d’Urgell y en Torregrossa. En la vivienda de la primera localidad hay un horno de pan e “intentaremos que vuelva a funcionar” con los nuevos inquilinos. Mientras, Felip indicó que hay más de 100 personas que buscan un piso para alquilar en la comarca.

El presidente del consell, Carles Palau, aseguró que la apuesta por la bolsa “es una necesidad”. Destacó que en el Pla d’Urgell hay “falta de vivienda, provocada mayoritariamente porque no hay oferta, hay muchos pisos vacíos, y por otro lado tenemos una fuerte demanda de jóvenes que se quieren independizar o de gente que viene a trabajar a la comarca y quiere vivir cerca de donde tiene su puesto de trabajo”. Palau apuntó que este problema con la vivienda también está provocando una pérdida de población desde los últimos 10 años “y esto lo tenemos que revertir”. Afirmó que los propietarios que son reacios a poner su piso en alquiler “tienen que perder el miedo”. “Todos conocemos historias de inquilinos que no han cumplido con sus obligaciones, pero no tenemos que generalizar”, subrayó, y añadió que los titulares de estas viviendas “tendrán detrás al consell y a la Generalitat”. En este sentido, los titulares de viviendas que se sumen a la bolsa contarán con un seguro de vivienda gratuito y otro que cubre los posibles impagos por parte de los inquilinos. Además de los alquileres convencionales, también se puede optar por iniciativas como la masovería urbana. En el marco de la campaña Cases plenes. Pobles vius, el consell está visitando los municipios para dar a conocer el proyecto. Por su parte, Jordi Teixidó, técnico del consell y responsable de la campaña, apuntó que el 17% de los pisos del Pla están vacíos. Además, indicó que en municipios de menos de 1.000 habitantes podrían llegar a suponer el 25%.