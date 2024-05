Más de 1.200 asistentes al tercer festival familiar CarriletFest

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El tercer festival familiar y de aprendizajes de El Palau d’Anglesola CarriletFest consiguió reunir a unas 1.200 personas el pasado domingo. Uno de los principales atractivos de la celebración fue el espectáculo de marionetas Les aventures del lleó vergonyós de El Pot Petit que llenó de famílias el pabellón polideportivo. Los cuentos de Sherezade Bardají o el espectáculo We can be superheroes de Siamiss Djs formaron parte de la programación.