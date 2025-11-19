Roban en una casa de madrugada en Mollerussa mientras el propietario dormía y huyen después de ser pillados

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el domingo a dos jóvenes, de 21 y 26, por haber cometido, presuntamente, varios robos durante la madrugada.

Los hombres entraron de noche en una casa mientras su propietario estaba durmiendo. Alertado, los hizo salir del domicilio mientras los ladrones lo amenazaban con un objeto y, finalmente, acabaron huyendo con varios objetos de la propiedad.

Hacia las 4 de la madrugada la víctima corrió hasta la comisaría de Mollerussa, donde denunció a los Mossos el robo. Los agentes iniciaron una búsqueda en la población y encontraron en la estación de trenes a dos hombres que encajaban con la descripción que la víctima les había facilitado.

Los dos salieron corriendo por la vía del tren, pero uno de ellos no consiguió huir y los Mossos lo detuvieron. El sospechoso llevaba encima documentos y objetos de la casa e, incluso, las llaves de un coche que también habían sacado del domicilio.

Más adelante, en la N-II, detuvieron a la altura de Golmés al otro hombre, conocido por los agentes para ser multirreincidente, que también tenía algunos objetos robados.

Además, el mismo domingo por la tarde, los Mossos encontraron las pertenencias de los dos detenidos en una vivienda de Mollerussa donde habían denunciado un intento de ocupación. Y entre las pertenencias había un móvil que constaba como robado con violencia la misma noche de sábado a domingo.

La investigación continúa abierta, pero los dos detenidos pasaron ayer a disposición judicial.