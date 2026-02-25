Mollerussa estrena Jardins Castelló con 24 residentes y la entrada del centro de día la próxima semana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La residencia Jardins Castelló de Mollerussa ha cumplido su primer mes de funcionamiento con 24 personas residentes. Según la gerente asistencial, Marta Mitjana, el arranque ha sido positivo y la próxima semana empezarán a incorporarse las primeras personas usuarias del centro de día.

El centro apuesta por un modelo de atención centrada en la persona, con unidades de convivencia de 18 plazas para favorecer un entorno más próximo y personalizado. Mitjana también ha remarcado que Jardins Castelló es un centro libre de contenciones físicas y farmacológicas, con medidas adaptadas para minimizar riesgos y preservar la dignidad de las personas residentes.

En paralelo, la residencia ha iniciado los trámites de acreditación para optar en plazas públicas y ha solicitado 80 plazas de residencia y 30 de centro de día. Hasta que llegue la resolución, el centro confía en que se pueda activar la prestación económica vinculada para ayudar a financiar plazas privadas.

El alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha celebrado la apertura de Jardins Castelló y lo ha definido como una respuesta a una "necesidad histórica de la ciudad", con "potencial para convertirse en un equipamiento de referencia en la comarca".