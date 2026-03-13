50.º aniversario del Big Ben celebrado a través de ‘Cataluña discoteca’, la investigación de la historia de la sala

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La sala Big Ben de Mollerussa cumple 50 años. Para conmemorarlo, el Consell Comarcal del Pla d'Urgell, con el apoyo del Institut d'Estudis Ilerdencs, ha impulsado la investigación sobre la historia de la discoteca que se agrupará en un libro confiado al periodista Francesc Canosa. El resultado se titula Catalunya discoteca, un libro que se presentará en la sala Planetari del complejo el 29 de marzo.

La presentación de este aniversario se llevó a cabo este miércoles en una rueda de prensa donde había el director de la sala, Joan Alsina, el alcalde de Golmés, Jordi Calvís, el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, y el presidente del Consejo Comarcal, Carles Palau.

Además del libro, se ha informado de que el 21 de marzo habrá una gran fiesta en la discoteca con el objetivo de reunir el máximo número posible de personas de varias generaciones. La fiesta constará de distintas salas abiertas con propuestas musicales variadas y diferentes para llegar a todos estos perfiles.