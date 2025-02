Reclaman autocares para mejorar la comunicación con Cervera y Tàrrega

Publicado por C. MARSIÑACH Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Guissona reclama a la Generalitat más líneas de transporte público, sobre todo para mejorar las conexiones con Cervera y Tàrrega. El alcalde, Jaume Ars, explicó que cada día entran 4.000 vehículos en el municipio, la mayoría de ellos de trabajadores de bonÀrea. “Esta situación no solo está generando contaminación, sino que provoca problemas de movilidad, daña el asfalto, los pasos de peatones quedan borrados y no hay seguridad para los viandantes”, afirmó Ars. En tan solo medio año, ha habido dos accidentes con peatones en la Avenida Verge Claustre.

Desde el consistorio aseguran que, si la administración catalana, no soluciona esta carencia, explorarán una colaboración público-privada con bonÀrea para dar servicio a la población. “Nuestra propuesta es que haya autobuses lanzadera entre Guissona, Cervera y Tàrrega”. La idea es que coincidan con el inicio de los turnos de los trabajadores y con las conexiones de trenes y buses de Cervera y Tàrrega que van a Lleida.

Los usuarios aseguran que los autobuses de la línea de Monbus a Barcelona incumplen los horarios

“En una población de 7.800 habitantes no disponemos de un transporte directo a Lleida, la capital administrativa y sanitaria de Guissona. Tenemos el mismo transporte público que hace 50 años, pero con 6.000 personas más”, lamentó Ars. Para hacerse radiografías, por ejemplo, los vecinos tienen que ir a Tàrrega. Por ahora hay cinco trayectos diarios de ida y vuelta hasta Cervera y dos hasta Tàrrega entre las 05.55 y las 17.49 horas. Son viajes a demanda, a través de la empresa Cots Alsina. Los usuarios lamentan que haya que reservarlos el día anterior, antes de las 12.00. “Es complicado organizarse con tanta antelación, a veces no contestan el teléfono y no todo el mundo sabe usar la aplicación de reservas”, comentó una usuaria. Para Ars, el transporte a la demanda “está bien, pero debemos ir un paso más allá, en Alpicat por ejemplo, salen buses cada media hora a Lleida”.

La única línea de transporte regular del municipio es para ir a Barcelona. Hay 2 autobuses de ida y vuelta con la compañía Monbus, que también hacen parada en Cervera. Los usuarios explican que, en este caso, en muchas ocasiones no se cumplen los horarios: “A veces pasa antes y no espera, o llega tarde”. El alcalde lamentó también que Monbus no acepte la tarjeta integrada con los transportes de Barcelona, trenes o metro.

Reunión con la Generalitat sobre transporte y vivienda

La semana pasada, el alcalde y el concejal de Urbanismo de Guissona, Jordi Querol, y los directivos de bonÀrea se reunieron con la conselleria de Territorio de la Generalitat. El objetivo de ese encuentro fue buscar fórmulas de colaboración para solventar las problemáticas de este municipio de la Segarra en materia de transporte y vivienda. El alcalde expuso las carencias del transporte público en Guissona y la semana que viene prevé reunirse con los responsables de la ATM de Lleida. En cuanto a Urbanismo, el ayuntamiento ha hecho el proyecto de reparcelación y urbanización del área SUD 8 y PAU 1, a la entrada de Guissona por la carretera de Tàrrega. Allí se proyecta una zona de polígono y la construcción de 234 viviendas. También se han empezado los trámites de reparcelación para impulsar 268 viviendas en el sector SUD 1, detrás del parque arqueológico del Museu de Guissona.