Barajan ampliar el polígono de La Vaqueria, al límite de su ocupación

El ayuntamiento de Sant Guim de Freixenet baraja ampliar el polígono de La Vaquería. La ocupación de esta zona industrial de la Segarra está llegando al límite y según explica el alcalde, Francesc Lluch, solo queda una parcela en venta y ya hay varias empresas interesadas. El edil señala que el polígono aún tine margen para crecer y podría acoger entre 5 o 6 pequeñas o medianas empresas más en un futuro.

En los próximos años en el municipio se implantarán tres nuevas empresas del área metropolitana de Barcelona que invertirán más de cinco millones de euros y crearán alrededor de 40 nuevos puestos de trabajo. Según Lluch, les atraen las buenas comunicaciones desde que se ha abierto la carretera B-40: “Estamos en medio de Catalunya, al pie de la A-2, al lado del Eix Transversal, a poco más de una hora de los puertos de Barcelona y Tarragona, y esto nos hace una zona muy atractiva”, afirma.

Trabajos en marcha

Dos de estas empresas ya están construyendo las naves industriales. Una de ellas es Kerad 3 Invest, S.L del grupo Ventas Internacionales, dedicada a la comercialización de productos para la construcción, que tiene su nave central en Rubí y está vinculada a la familia del fut-bolista Gerard Piqué. La firma ha invertido 1,4 millones en un nuevo almacén de tres naves con una superficie de 9.339 metros cuadrados; creará 4 puestos de trabajo y estará dedicada a actividades logísticas. Está previsto que entre en funcionamiento este verano.

Las nuevas instalaciones de la empresa Marta Pack.C. Marsiñach

La empresa Marta Pack, S.L, dedicada al packaging de productos alimentarios, trasladará su sede de Esparreguera. En este caso, también ha empezado a edificar un almacén de 3.015 metros cuadrados con una inversión de 1,7 millones de euros y dará empleo a más de una veintena de personas. Podría estar operativa el año que viene.

Por último, la empresa Capdepa, dedicada a la fabricación de embalajes a medida, trasladará sus instalaciones de Martorell a la Segarra y empleará a 40 personas. Ha solicitado la licencia de obras al ayuntamiento para construir una nave de 6.000 metros cuadrados y otra de 4.000 con una inversión de alrededor de 3 millones de euros. Probablemente, podrá iniciar su actividad en 2027. Entre las tres firmas contarán con 65 personas empleadas y 40 de estos puestos de trabajo serán de nueva creación.

En estos momentos hay cinco empresas instaladas en el polígono La Vaquería: Pinsos Yak, que cuenta con más de 100 trabajadores, Ficosa, Grues Nogués, Coesma y el taller Jordi Valls. Con las nuevas empresas que se instalarán en los próximos años en total serán ocho. La compañía de El Pastoret también tiene su sede en Sant Guim de Freixenet, en este caso, en el polígono del Bosc de Ferran. Se trata de la empresa más grande del municipio, con más de 130 trabajadores.