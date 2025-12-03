Detenido dos veces en 9 días en Guissona por tráfico de cocaína

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el viernes pasado en Guissona a dos hombres de 36 y 37 años acusados de tráfico de drogas. Se da la circunstancia de que el de 36 ya fue arrestado nueve días antes en la localidad por el mismo delito y en junio también lo había sido en Cervera.

La última detención tuvo lugar a las 21.00 horas cuando una patrulla detectó un vehículo en el paseo de la Fonteta con dos individuos en el interior que, al detectar la presencia policial, huyó a mucha velocidad. Se inició una persecución y los agentes vieron como desde el coche tiraban una bolsa en un descampado.

Finalmente, con la ayuda de los vigilantes municipales y otra patrulla fueron interceptados. Llevaban 250 euros en billetes fraccionados. Recuperaron la bolsa que tiraron, que contenía 26,23 gramos de cocaína y una dosis de marihuana.