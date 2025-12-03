SEGRE

Detenido dos veces en 9 días en Guissona por tráfico de cocaína

Ya fue arrestado en junio en Cervera

Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra.

Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra.David Zorrakino - Europa Press

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el viernes pasado en Guissona a dos hombres de 36 y 37 años acusados de tráfico de drogas. Se da la circunstancia de que el de 36 ya fue arrestado nueve días antes en la localidad por el mismo delito y en junio también lo había sido en Cervera.

La última detención tuvo lugar a las 21.00 horas cuando una patrulla detectó un vehículo en el paseo de la Fonteta con dos individuos en el interior que, al detectar la presencia policial, huyó a mucha velocidad. Se inició una persecución y los agentes vieron como desde el coche tiraban una bolsa en un descampado.

Finalmente, con la ayuda de los vigilantes municipales y otra patrulla fueron interceptados. Llevaban 250 euros en billetes fraccionados. Recuperaron la bolsa que tiraron, que contenía 26,23 gramos de cocaína y una dosis de marihuana.

