Tres heridos en un incendio en una vivienda de Cervera

Tres personas han resultado heridas por un incendio que se declarado a las 13.19 horas en una vivienda de la calle Major de Cervera, según han informado los Bomberos de la Generalitat. Una persona que había cofinada en un balcón ha tenido que ser rescatada con la autoescalera. Los heridos habrían resultado intoxicados por inhalación de humo y uno de ellos también habría sufrido quemaduras. Al menos un afectado ha sido evacuado al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Los bomberos han cortado la Calle Major de Cervera.Jordi Bonilla

Los Bomberos han activado cinco dotaciones, en un dispositivo en lo que también participan ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas y patrullas de la Policía Local y los Mossos d'Esquadra. El incidente ha generado mucha expectación. En la calle Major ha quedado cortado el paso.