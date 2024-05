Regar a través de las redes

Publicado por Helena Culleré Cap de Comarques Verificado por Creado: Actualizado:

El poder de las redes sociales va camino de ampliarse a un sector tan tradicional como el regadío por necesidad. El sindicato de regantes de Pinyana propondrá a la asamblea general que se reúne hoy dejar en suspenso el bando regulador del riego (que marca los días y los horarios en que se puede levantar la pala) tras el éxito de la incorporación de Whatsapp a la rutina de los turnos de riego.

Con el bando regulador, los regantes sabían los días en que podían acceder al agua y las horas (de 7.00 a 21.00), de modo que anotaban en un papel al inicio de cada brazal del canal la hora en que preveían derivar el riego hacia sus fincas. Pero en no pocas ocasiones el agricultor con fincas al final de la conducción recibía sorpresas como la pérdida de presión por la apertura de una pala anterior o, directamente, la ausencia de agua, en buena parte, por falta de comunicación.El pasado septiembre, la escasez de agua en plena sequía y en las últimas semanas de campaña obligó a activar el ingenio y llevó al director de explotación del canal de Pinyana, Marc Miró, a abrir grupos de Whatsapp con todos los agricultores situados a lo largo del canal después de cada pala. De las 689 palas que hay en las principales conducciones de agua de Pinyana, 324 no tienen vigilante, acequiero o un régimen similar, así que Miró tomó la decisión de gobernar los turnos de riego a través de 324 grupos de Whatsapp. De momento ha activado 270 grupos y la respuesta ha sido tan favorable que por primera vez el bando regulador no se ve necesario. Los regantes piden el agua un día antes y si hay conflicto Miró los organiza. Se trata de coordinar al máximo el regadío de todos los usuarios de un ramal de riego para evitar madrugones, traslados o colas innecesarias, asegurar el acceso al agua para todos y, en especial, ahorrar líquido: no es lo mismo que el agua circule por una conducción en cinco ocasiones hasta regar todas las parcelas que que lo haga una sola vez ya que siempre hay una mínima pérdida. Fue un éxito de organizción en plena escasez y ahora funciona bien. Y quienes no tienen Whatsapp pueden acceder a la información a través de un familiar o llamando directamente a Miró. De los 6.000 regantes que tiene el canal, hay al menos 1.200 que ya son usuarios del nuevo sistema. Los 270 grupos van a más y pueden tener entre 3 miembros y cuarenta.

El jefe de explotación de Pinyana explica que 2.700 hectáreas de las 13.500 que tiene la zona regable ya están modernizadas (Alcarràs y la Horta de Lleida) y otras 1.880 del sector 3 lo estarán en breve. A ellas se suman numerosas fincas que cuentan con balsas para almacenar agua (“algún municipio tiene más de 100”) y otras tantas situadas en un punto verde, tal y como se conoce a las captaciones directas del canal, donde la fuerza del agua permite que rieguen a presión. Todo ello implica, según el ingeniero, “que se hable de un 50/50 en cuanto al porcentaje de superficie modernizada en Pinyana. Los proyectos en marcha contribuirán a completar el mapa para evitar las pérdidas de agua.

“El objetivo a largo plazo es que los agricultores se autoorganicen”

En septiembre, cuando comenzó a abrir grupos de Whatsapp para organizar a los regantes, el director de explotación, el ingeniero agrónomo Marc Miró, estaba las 24 horas de los 7 días de la semana pendiente del móvil. Ocho meses después ya ha delegado una parte del trabajo entre los vigilantes y acequieros pero no desconecta. Prevé “governar el riego a través de 324 grupos de Whatsapp” y que a largo plazo los propios regantes se organicen, siempre bajo la tutela del canal por si suceden incidencias. La red social és ágil también para advertir de imprevistos en el regadío. La asamblea debe ratificar hoy el nuevo sistema y facultar al sindicato de riegos para que active el bando regulador en caso de que no funcione. “A la larga, ellos solos se ordenarán”, opina Miró. “El papel (a pie de cada brazal, donde los regantes apuntan su turno para regar) todavía existe, no cambiará”, pero la introducción de la tecnología y las redes sociales facilitará el regadío. También, sostiene, “genera más empatía entre los regantes”, ya que a través del teléfono y de forma ágil pueden comunicar al resto la necesidad de cada parcela. La asamblea deberá también informar a los regantes del estado del proyecto de modernización del sector 3 del Canal de Pinyana, en los municipios de Corbins, Benavent, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Lleida y La Portella.