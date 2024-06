Baix Segre y Lleida se unen y exigen ayudas ante el alud de temporeros

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Los alcaldes y representantes de los ayuntamientos de Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, La Granja d’Escarp, Torres de Segre y Massalcoreig, con el respaldo de la Paeria de Lleida, se mostraron ayer como un frente común para exigir que la Administración dé ya una solución a los problemas que genera la llegada masiva de temporeros para trabajar en la campaña de la frura. Todos coincidieron en que están debordados y que gestionar el día a día les comporta gastos y esfuerzos que los consistorios sufragan a costa de otras partidas. Incidieron en los problemas de inseguridad, altercados, vivienda y falta de servicios y personal, como por ejemplo la cobertura médica o recogida de basuras, que durante estos meses se desborda. Reclaman que la Diputación como ente supramunicipal medie ante Estado y Generalitat y la creación de una junta de seguridad específica de administraciones y sector para organizar la campaña con antelación (ver claves).

El alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, indicó que en el “Baix Segre viven unas 20.000 personas, una cifra que se duplica durante los meses de verano. Los alcaldes no podemos estar haciendo de policías y la Generalitat nos ignora. De hecho, todavía no han venido los dinamizadores que facilita el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que finalizarán su trabajo en diciembre, cuando aquí no quede nadie”. También remarcó que el personal médico no era suficiente antes de la llegada de temporeros y “ahora todavía menos, lo que obliga a los que hay a trabajar el doble”. La alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, se centró en los problemas de seguridad. Indicó que no es normal que solo haya una patrulla cuando son precisas 4 o 6 y hacer rondas a pie. En este sentido, reivindicó la reapertura de la oficina de los Mossos en esta población durante el verano. El alcalde de Torres, Àxel Curcó, incidió en el aumento de basura por las calles y los esfuerzos para matenerlas limpias que provoca quejas vecinales y favorece comportamientos racistas. El alcalde de La Granja, Manel Solé, valoró la actuación del sector agrario” ya que trabaja duro para tenerlo todo en regla, “aunque la situación está descontrolada en los últimos años”. El responsable del Servicios Sociales de la Paeria de Lleida, Carlos Enjuanes, respaldó las quejas de los alcaldes.