Absuelven a Manel Ezquerra, exalcalde de Alcarràs, acusado de coaccionar a dos agentes de policía

El Tribunal de Instancia número 2 de Lleida –antiguo juzgado de Instrucción número 2— ha absuelto a Manel Ezquerra, exalcalde de Alcarràs y actual diputado en el Parlament por el PSC, de sendos delitos leves de amenazas y coacciones a dos agentes de la Policía Local de esta localidad del Segrià en 2021, cuando ocupaba el cargo de teniente de alcalde, en un caso que avanzó SEGRE. La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Audiencia de Lleida.

El juez considera que las actitudes de Ezquerra “no pueden considerarse constitutivas de los delitos penales por los que se han seguido las presentes actuaciones”, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico. Pese a ello, el juez afirma que el acusado incurrió en “actuaciones en todo punto reprobables desde el punto de vista de una sociedad civilizada y, que en su caso, pudieran ser objeto de reproche en el ámbito administrativo o laboral”.