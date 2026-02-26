'Segrià, Terra de Floració' arranca con una veintena de municipios participantes

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Una veintena de municipios del Segrià han iniciado este fin de semana la campaña 'Segrià, Terra de Floració', una iniciativa impulsada por el Consejo Comarcal que combina turismo, gastronomía y cultura con el espectáculo natural de los árboles frutales en plena primavera. La actividad se extenderá hasta el 5 de abril, aunque la programación puede sufrir modificaciones en función de las condiciones meteorológicas.

Representantes de los diferentes Ayuntamientos del Segrià que participan a la campaña de la floración del Consell Comarcal.ACN

Los turistas disfrutarán de talleres familiares, visitas a explotaciones agrarias, catas de productos de proximidad, conciertos y espacios pensados para disfrutar del paisaje en campos de melocotoneros, nectarinos, almendros, cerezos y ciruelos.

La programación de este año también contempla caminatas, recurridos el autobús o bicicleta eléctrica, sesiones de yoga y cates de cerveza o vinos, entre otros. Unas propuestas que también se pueden complementar con la visita al patrimonio de los municipios participantes a la iniciativa, como es el caso del Monasterio de Avinganya de Seròs, que se quedará abierto al público con la entrada gratuita el fin de semana del 7 y 8 de marzo en horario de mañana, y el resto de fines de semana de marzo en horario de mañana y tarde.

La presentación de la campaña 'Segrià, Terra de Floració' se ha llevado a cabo este jueves en una finca de ciruelos de Torres de Segre. Su alcalde, Axel Curcó, ha dicho que la floración "es un turismo que queremos que sea sostenible" por lo cual "pensamos que los turistas no sólo tienen que ver las flores, sino entender el trabajo de los productores". En la misma línea se ha expresado la jefa del área de Promoción Económica y Turismo del Consejo Comarcal del Segrià, Kleber Esteve, que ha indicado que la floración "es un ciclo que culmina en frutos de una calidad excepcional".

Por su parte, el presidente del Consell Comarcal del Segrià, David Masot, se ha referido al periodo de la floración como una "oportunidad de los municipios de dar a conocer la comarca y la fruta por todo el mundo". Asimismo, también ha destacado la voluntad de "diversificación" de la campaña en relación a la promoción de productos como el aceite y la fruta seca. El catálogo de propuestas de 'Segrià, Tierra de Floración' se puede consultar en la web del Consell Comarcal.

Los municipios participantes de la campaña son Aitona, Albatàrrec, Alcarràs, Alcoletge, Alfarràs, Alguaire, Almacelles, Corbins, la Granja d'Escarp, Lleida, Maials, Massalcoreig, Montoliu, Seròs, Soses, Torrebesses y Torres de Segre.