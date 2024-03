Torà y Biosca tendrán bus escolar a Solsona

El consell del Solsonès ha abierto el proceso de licitación para crear una nueva línea de transporte escolar para el curso 2024-2025 para los alumnos de los municipios de Torà y Biosca, pertenecientes a la comarca del Solsonès desde junio de 2023. La consellera comarcal de Educación, Sara Vilches, explicó que la semana pasada el consell recibió la resolución del departamento en la que se informa que a partir del próximo curso los alumnos de Secundaria de Torà y Biosca tendrán su instituto de referencia en Solsona en lugar de Guissona, como hasta ahora. El cambio de comarca de ambos municipios ha provocado que a estos alumnos se les asigne un nuevo centro educativo de referencia en el Solsonès. Vilches añadió que será el departamento de Educación el que se encargará de financiar esta nueva línea de transporte para alumnos de estudios de Secundaria obligatorios, que iniciará su trayecto en Torà, pasará por Biosca y Llobera y llegará hasta la capital del Solsonès. “Será una línea específica para estos municipios e incorporamos también los de Llobera ya que por proximidad nos viene mejor”. Añadió que este es uno de los servicios que se deben traspasar para hacer efectivo el traspaso de la Segarra al Solsonès. Las familias también podrán acceder a las subvenciones del consell del Solsonès para cubrir gastos de transporte y comedor.

Sara Vilches señaló que las familias no tienen la obligación de cambiar de centro educativo si la oferta del instituto de Guissona les convence más que la del Solsonès. No obstante, señaló que el transporte hasta Solsona lo tendrán gratuito mientras que no será así si se mantienen en Guissona. Por otra parte, los alumnos de educación Primaria de ambos municipios tienen como centro de referencia el colegio Sant Gil de Torà.

Las familias no tienen la obligación de cambiar de centro pero el transporte gratuito será un aliciente

Mientras, para los alumnos que cursan estudios postobligatorios, el transporte escolar no estará subvencionado, ya que, dada la normativa legal, no se prevé la gratuidad de este servicio y la mayoría no dispone de cobertura para el acceso al instituto. Según Vilches, el departamento autorizó que las plazas vacantes del bus de los alumnos de ESO de la línea de Cardona a Solsona se puedan ocupar por los alumnos de estudios postobligatorios. “También lo intentaremos en la línea de Torà y Biosca”, dijo.