Reparten más de 4.000 kilos de compost gratuito esta semana

El consell del Solsonès ha repartido gratuitamente durante esta semana más de 4.000 kilos de compost procedente del tratamiento biológico de los residuos orgánicos de los municipios de Solsona, Sant Llorenç de Morunys, Olius, Cardona y pueblos del Berguedà. La iniciativa se enmarca en la Semana Internacional del Compost, que finalizará mañana y que este año lleva como lema ¡La sostenibilidad empieza con el compost! Los vecinos de la comarca pueden recogerlo en la planta de Clariana de Cardener.