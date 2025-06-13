Multas de 300 € en Solsona por beber alcohol en la calle

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El consistorio de Solsona ha dado luz verde al texto inicial de la nueva ordenanza reguladora de la convivencia cívica, que establece multas de hasta 300 euros para consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. Este nuevo reglamento municipal permanecerá en periodo de consulta pública durante un mes antes de su aprobación definitiva.

La normativa, aprobada por el pleno municipal, no sólo prohíbe el consumo de alcohol en las calles, sino que también contempla la misma sanción económica para quién abandone a la vía pública materiales utilizados para el consumo de estupefacientes. Además, las multas de 300 euros se aplicarán igualmente a las personas que practiquen la mendicidad "aprovechándose de enfermedades, niños y animales", según recoge el texto normativo.

Objetivos de la nueva ordenanza

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio del Ayuntamiento de Solsona por mejorar la convivencia ciudadana y el uso de los espacios públicos. Durante el periodo de exposición pública, los vecinos y vecinas de la localidad podrán presentar alegaciones y sugerencias al texto inicial, que posteriormente serán estudiadas por el consistorio antes de la aprobación definitiva de la ordenanza.