Solsona impulsa ayudas de casi un millón para rehabilitar casas del casco antiguo, en el marco del Pla de Barris

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El pleno de Solsona aprobó ayer las bases y la convocatoria de las subvenciones para la rehabilitación de viviendas en el marco del Pla de Barris, con una dotación de 980.000 euros para los ejercicios 2026 y 2027.

Las ayudas beneficiarán en inmuebles del casco antiguo mediante dos líneas: una destinada a viviendas que se incorporen a la bolsa de alquiler social, con hasta 50.000 euros y el 70% del coste de las obras, y otra para viviendas habituales, con un máximo de 25.000 euros. El pleno también dio luz verde a la revisión del contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos para adaptarlo a las necesidades actuales, después de detectar cambios en el funcionamiento del puerta a puerta, el volumen de residuos y el aumento de usuarios comerciales. Asimismo, se aceptó el traspaso en el municipio de un tramo de 400 metros de la carretera de Sant Llorenç, una vez ejecutadas las obras. Se apoyó la adhesión al manifiesto contra el Plater.