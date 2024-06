«Queremos visibilizar y acompañar el colectivo LGTBI»

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cómo surgió la idea de crear Queergell?

Christian Castellanos (C.C.): Roberto y yo vivíamos en el Baix Llobregat y hace un año nos mudamos a Anglesola. Ya hacía tiempo que pensábamos en crear una asociación para el colectivo pero cuando llegamos aquí detectamos que aún era más necesario en el ámbito rural por falta de información. Entonces conocimos a Marta Florensa, técnica del SAI del consell del Urgell, y justamente ella hacía años que buscaba personas para impulsar el colectivo, y fue el destino.

¿Cuáles son los objetivos?

Roberto Insa (R.I.): Visibilizar, acompañar y formar. Por un lado, visibilizar el colectivo con diferentes acciones como la celebración del Día del Orgullo el 28 de junio que hemos preparado en Bellpuig con la participación de artistas de todas las letras del colectivo. En cuanto a la formación, queremos organizar charlas y coloquios a partir de septiembre. C.C.: Y finalmente acompañar tanto a personas del colectivo como de fuera y ayudar a familias que tengan algún caso en casa de una persona trans, por ejemplo, y no saben cómo gestionarlo. Personas de la asociación que han vivido esta situación en primera persona contactarán con ellas para poder ofrecerles su punto de vista y que puedan llevar estas situaciones lo mejor posible, pero sobretodo ofrecer acompañamiento a personas del colectivo que muchas (demasiadas) veces hemos estado solos y solas, como el caso de Mary.Mary Rodríguez (M.M.): Hace 14 años que estoy con mi mujer. Con quien tengo que estar bien es con mi familia y lo que diga la gente no importa. A mi familia le costó mucho aceptarlo, la única cosa que tengo aquí (en el corazón) es que mi padre falleció sin que yo le pudiera decir que estaba con esta persona. Tuve que tragar muchos comentarios del pueblo en los que me llegaron a decir que mi padre se murió por el disgusto de su hija. Aquí en Bellpuig hace cinco años que con mi pareja aún no podía ni darme la mano. El objetivo final de Queergell es ayudar a normalizar situaciones como estas, aunque costará.C.C.: La idea con la que nace Queergell es precisamente esta, acompañar a personas que estén sufriendo o se sientan discriminadas por ser como son y quienes son e intentar ayudarles, tanto a ellas como a personas de su alrededor que sufren igual por sus conocidos.

Queergell se presentó en público el pasado 17 de mayo. ¿Cuál ha sido la respuesta en este casi mes?

C.C.: De momento muy bien, estamos muy contentos y sorprendidos, están saliendo personas tanto del colectivo como de fuera que quieren aportar su granito de arena. Asociaciones de estas características no tendrían que existir pero en la actualidad son necesarias, es triste pero es así. Se puede unir cualquier persona y la idea es esta, organizar charlas, eventos, fiestas… para conseguir estos tres objetivos: Visibilizar, ‘educar’ (formar) y acompañar. R.I.: Desde Queergell tenemos muy claro que no nos queremos centrar únicamente en reivindicar y parecer que siempre estamos enfadados sino que también queremos celebrar todos los avances que se han conseguido. Reivindicar es una parte muy importante y se tiene que hacer pero también queremos celebrar todo lo conseguido.

¿Se ha avanzado mucho en los últimos años?

C.C.: Se ha avanzado pero demasiado poco a poco. Y por desgracia estamos yendo para atrás y, políticamente hablando, cada vez más con el auge de la extrema derecha.

Celebrareis el Día del Orgullo el 28 de junio en Bellpuig y el día antes estaréis en los actos de Tàrrega. ¿Cómo lo habéis preparado?

R.I.: En Tàrrega participaremos en la lectura del manifiesto y la fiesta contará con un espectáculo de la Drag Bertina. En Bellpuig, en el primer Prime Rural del Urgell, contaremos con La Barbie Calva de pregonera y también participarán Yuhni, Jèssica Pulla, Cherry Bish y Maria Espetek, entre otros. Pretende ser un acto de celebración y de empoderamiento en el que todo el mundo está invitado. El día 19 Lily Brick pintará un mural conmemorativo

¿Cómo surgió el nombre?

Combinando la palabra ‘Queer’, que en inglés significa diferente o extraño desde el mejor de los sentidos, con la última sílaba del nombre de la comarca, ‘ell’. Nos pareció un juego de palabras divertido que engloba todo el colectivo y todo el Urgell, que es nuestro objetivo. De hecho queremos organizar actos itinerantes y el día 22 presentaremos la entidad en La Soll de Tàrrega y el 5 de julio en Agramunt.