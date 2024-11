Homenajes a la música

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

Coincidiendo con la festividad de Santa Cecília, patrona de la música, varios municipios del Urgell han organizado conciertos durante el fin de semana para rendir homenaje a esta expresión artística.

El Teatre Ateneu de Tàrrega se llenó ayer a mediodía con el tradicional concierto solidario de Santa Cecília cuya recaudación, un total de 690 euros, se destinó en esta ocasión a Metges Sense Fronteres y a su campaña de ayuda al pueblo palestino por la crisis humanitaria en la franja de Gaza.

Agramunt promueve la composición entre los niños con un concurso que ya ha llegado a su sexta edición

Durante más de una hora desfilaron por el escenario la Coral Infantil Mestre Güell, el Orfeó Nova Tàrrega, la Escola Municipal de Música con el Ensemble de Flautes, la Coral Ramon Carnicer, el Galindaina Cor Tradicional y la Cobla Tàrrega, ofreciendo un variado repertorio que combinó piezas clásicas, tradicionales y contemporáneas entre las que había La vida és bella interpretada conjuntamente entre la Coral Infantil Mestre Güell y el Orfeó Nova Tàrrega, dos secciones de la Societat Ateneu, o piezas populares y adaptadas para la ocasión a los afectados por la dana del País Valencià de la mano del Galindaina Cor Tradicional.

Por su parte, Agramunt celebró su concierto de Santa Cecília el pasado viernes, acto en el que se hizo público que la sardana Tremessèn i Delfina de Daniel Gasulla Porta ganó la cuarta edición del concurso de composición de sardana de la capital edel Sió, dotado con 1.000 euros, mientras que la sardana La vinya dels artistes de David Esterri quedó en segunda posición y se llevó 500 euros financiados por el Consell Regulador de la IGP Torró d’Agramunt. La Cobla Jovenívola de Agramunt interpretó las dos sardanas finalistas que bailaron la colla sardanista del grupo Estol.

Durante el acto también se entregaron los premios del sexto concurso musical dirigido a alumnos de la Escola Municipal de Música. En la categoría A ganó Compte enrera de Guillem Gutiérrez; en la C, Blomën de Mariona Perelló, Maria Llop, Anna Galceran y Laia Solé; en la D, Terroríficament divertit, de Abril Torné e Irene Sendrós, en la E, The autumn ballap de Iris Pallás, y en la categoría F, el primer premio fue para He perdut la sabata de Mariona Bertran.

El Mèrit Musical de l’Any para la Bellpuig Cobla por sus 40 años

Bellpuig reconoció ayer a la Bellpuig Cobla con el Mèrit Musical de l’Any por sus 40 años de trayectoría. El galardón se entregó en el marco del concierto de Santa Cecília que se celebró en el Teatre Armengol con las actuaciones de la Escola Municipal de Música, el Orfeó Joventut, también con Bellpuig en Cor, la Banda Municipal de Música y la misma homenajeada, la Bellpuig Cobla.