Publican una novela sobre la posguerra inspirada en la capital del Sió

El escritor Jaume Vilalta, de Agramunt y médico de profesión, ha publicado Sobreviure a la terra cremada, una novela que busca preservar la memoria histórica de la posguerra. Vilalta quiere poner de manifiesto la corrupción, las injusticias, los abusos y la impunidad de las clases dominantes. La novela se despliega bajo el punto de vista de las élites acomodadas de la época. De esta forma, las vivencias de la gente acomodada y poderosa al amparo del nuevo régimen acentúan, por contraste, las penurias de la mayoría.

La novela transcurre sobre todo en un pueblo rural de las Terres de Ponent, que toma el nombre ficticio de Mont-riu. Se inspira en Agramunt, teniendo en cuenta que quedó bastante destruido con los bombardeos de la guerra civil.

La novela comienza cuando el protagonista, Andreu, vuelve del exilio y le liberan del servicio militar por ser hijo de viuda, se enamora y se casa con Anna, la hija del dueño de la fábrica, a pesar de la oposición de la madre de la chica. Más tarde, debe hacerse cargo de la mencionada fábrica cuando el nuevo amo, el hermano de Anna, Emili, se desentiende y la aboca a la quiebra. Sus ideales republicanos le llevan a implicarse en la supervivencia de la fábrica y le enfrentan al nuevo régimen.