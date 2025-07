Emotivo minuto de silencio en Agramunt en recuerdo de los dos vecinos muertos en el incendio de Torrefeta

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Un centenar de personas se han concentrado este miércoles al mediodía delante del Ayuntamiento de Agramunt para efectuar un minuto de silencio en recuerdo de los dos vecinos del municipio muertos este martes en el incendio de Torrefeta.

El acto lo ha presidido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior, Núria Parlon, acompañados de otros representantes institucionales. También han asistido familiares de las víctimas, visiblemente emocionados por el suceso, y vecinos del municipio.

El consistorio ha decretado dos días de duelo a raíz de los hechos y la alcaldesa Sílvia Fernàndez, ha explicado que los hechos han conmocionado a la ciudadanía. "Son dos personas de Agramunt, jóvenes y muy conocidas por nosotros, estamos desolados, son hechos trágicos", ha dicho.

El presidente Salvador Illa ha saludado a los familiares de las víctimas a su llegada al municipio y, posteriormente al minuto de silencio, ha mantenido un breve encuentro con algunos de ellos.

El primo del trabajador de la granja que murió ha explicado emocionado que las dos víctimas les habían pedido ayuda y que con otros vecinos del pueblo intentaron ir a socorrerlos. Dijeron que no podían salir y que no podían respirar y envió un mensaje de despido a su hija, pero no te lo esperas", ha explicado.

Por su parte, la alcaldesa de Agramunt, Sílvia Fernández, ha destacado que se trata de unos hechos trágicos y ha pedido "prudencia" a los vecinos. "Si salimos todos a ver el fuego, a intentar llegar por los caminos y saltarse la normativa y confinamientos, conseguiremos tener más riesgos y no queremos tener más de los que tenemos", ha indicado.