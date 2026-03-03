Detenidos dos hombres como presuntos autores por seis robos con fuerza en Agramunt

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de la Policía Local de Agramunt, detuvieron la semana pasada dos hombres, de 18 y 21 años, como presuntos autores de seis robos con fuerza. Les detenciones son el resultado de una investigación, iniciada a finales del pasado mes de septiembre, después de tener conocimiento de varios robos en segundas residencias, viviendas sin uso y establecimientos del Centro Histórico de Agramunt.

Les gestiones hechas por los agentes de la Unidad de Investigación de Cervera permitieron identificar a cuatro hombres que, presuntamente, fueron los autores de hasta seis robos con fuerza, cometidos desde finales del pasado mes de septiembre hasta el pasado mes de febrero.

Los hechos fueron perpetrados en tres segundas residencias de la calle Raval de Sant Francesc y calle Estudis Nous, un robo con fuerza en un local de la bajada de Mercadal y dos robos más en un local de la plaza Mercadal. En los robos cometidos, tres de ellos con la modalidad de escalamiento hasta el balcón de las viviendas, sustrajeron joyas, aparatos electrónicos y ropa, entre otros objetos.

Entre el martes y miércoles de la semana pasada se detuvieron, en la calle Sió d'Agramunt y calle de la Paz de Tàrrega, dos de los sospechosos. El pasado jueves pasaron a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Balaguer. La investigación continúa abierta con el fin de localizar y detener a los otros dos individuos presuntamente implicados en los robos.