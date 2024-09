Un dotzeat de finques òpten a devier airaus d'autocaravanes

Publicado por Marc Codinas Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Er Ajuntament de Naut Aran hèc ua crida as vesins entà trapar finques susceptibles de devier airaus entà caravanes e forgonetes camperizades, damb eth prèzthèt de fixar ua solucion ara problematica des veïculs de mès de 5 mètres e es autocaravanes en municipi. Diuèrsi vesins responèren ara crida e es servicis tecnics deth consistòri estudien aué dia era viabilitat d’un dotzeat de finques. Totun, er ajuntament dejà n’a descartat quauqu’ues en non complir es requisits entà que poguen èster destinades ad aguesta qüestion. Entre es requisits: qu’era arribentor deth terren sigue inferiora ath 20 %; que non agen problèmes d’inondabilitat, lauègi o d’auti risqui geologics; e que compden damb un accès rodat adequat que pogue perméter era circulacion de veïculs, includides es madeishes autocaravanes o d’auti veïculs de mès de 5 mètres. Ei previst qu’en octobre pogue concludir aguest estudi de viabilitat, e s’era Comission d’Urbanisme d’Aran aufrís eth sòn vist-e-platz, eth consistòri iniciarà es tramits entara sua crompa o loguèr, damb eth prètzhèt d’abilitar aquiu servicis coma punts de recarga d’aigua e electricitat o uedat d’aigües grises. Cau rebrembar que s’es finques son de caractèr rustic, coma molt se i pòt estacionar pendent un periòde de 48 ores de forma rotacionau, e se son urbanes se poderie pernoctar sense problèmes.