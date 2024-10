Enterpreses apairinaràn arbes publics entà decorar-les

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Damb eth prètzhèt de fomentar er esperit de Nadau e contribuïr a méter polit eth municipi de Naut Aran, er ajuntament convide enguan a entepreses privades a participar en ua iniciativa tà decorar es sòns pòbles. En concrèt, aufrís as enterpreses era possibilitat de decorar quauqui des sòns arbes publics enes pòbles de Tredòs, Unha, Salardú, Gessa, Baqueira o Garòs. Atau, es enterpreses poiràn apairinar un arbe, en tot decorar-lo e illuminar-lo ath sòn gust. Eth periòde pendent eth quau er arbe aurà d’èster decorat e enlumenat serà des der 1 de deseme enquiath 2 de hereuèr de 2025, andús includidi. Poiràn atau visibilizar era sua marca d’ua forma originau e pròplèua ara comunitat. Es enterpreses assumiràn es còsti relacionadi damb era decoracion, installacion e posteriora desinstallacion des elements decoratius, que poiràn includir elements publicitaris tostemp que mantenguen era estetica de Nadau e non vagen a obstaculizar era visibilitat ne er accès ara via publica. Eth periòde de presentacion des prepauses serà enquiath dia 4 de noveme, en tot poder presentar-se sollicituds sonque a trauès dera sedença electronica der ajuntament.