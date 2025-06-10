Fiscalia mantiene 8 años de prisión para los dos hombres pillados con éxtasis en el Aran aunque uno exculpa al otro en el juicio

Los dos hombres juzgados por introducir más de 13.000 pastillas de éxtasis al estado español, durante el juicio en la Audiencia de Lleida, custodiados por los Mossos d'Esquadra.Roger Segura / ACN

Uno de los dos hombres pillados con 13.382 pastillas de éxtasis en un paso fronterizo de la Val d'Aran ha admitido este martes durante el juicio en la Audiencia de Lleida que había aceptado transportar la droga entre Francia y Alicante, pero que el hombre que conducía el vehículo --un conocido del trabajo-- desconocía que llevara estupefacientes escondidos en una maleta. Así lo ha corroborado este segundo acusado, el cual ha justificado que él iba de vacaciones a Alicante y que únicamente se había puesto de acuerdo con el otro individuo para viajar juntos hacia el estado español. A pesar de la confesión, la Fiscalía ha mantenido la petición de más de 8 años de prisión y 1,3 millones de euros de multa para los dos procesados con el argumento que pretendían introducir la droga "a cambio de dinero".

La policía española paró el vehículo en que viajaban los dos individuos el 3 de mayo del 2024 en el paso fronterizo de Melles-Pònt de Rei, en Les. Inicialmente, la policía los arrestó porque se identificaron con documentación falsa y el conductor no tenía carné, pero posteriormente los agentes registraron el vehículo y localizaron miles de pastillas de colores, en varias bolsas envasadas al vacío, ocultas entre la ropa de una maleta que había en el maletero.

Durante la vista, uno de los acusados ha afirmado que entonces no reconoció "por miedo" que las pastillas eran suyas, pero durante el juicio ha explicado que le habían ofrecido participar en un transporte de droga, que accedió y que recogió la maleta en la capital francesa en un momento en que "no estaba consciente porque iba drogado". "Asumo el error", ha declarado.

Además, la policía encontró en la cazadora y en los pantalones de los dos procesados más de 2.100 euros en efectivo, y varias tarjetas de la ciudad de Amsterdam, cosa que hizo sospechar en los agentes que los detenidos formaban parte de una organización criminal que introduce al estado español este tipo de droga tóxica producida en laboratorios clandestinos de los Países Bajos.

Los dos procesados han admitido que mostraron a los agentes a través del móvil fotografías de documentación falsa --francesa e italiana, respectivamente, aunque en realidad eran argelinos-. Por este motivo, la Fiscalía también ha solicitado 5 meses de prisión para cada uno de los dos individuos por el supuesto delito de uso de documento privado falsificado. Además, el hombre que conducía el vehículo --adquirido hacía cinco meses a nombre de su madre-- ha reconocido que circulaba sin carné y la fiscal ha pedido para él 5 meses más de prisión.

La policía los vio nerviosos y registró el maletero

Durante la vista, una docena de agentes de la policía española han explicado que sobre todo uno de los ocupantes del vehículo mostraba signos de nerviosismo y preocupación y que, después de arrestarlos por falsedad documental y por conducir sin carné, registraron el coche "por seguridad", porque no había nadie más que se pudiera hacer cargo y porque se encontraban en un paso fronterizo con Francia. También han explicado que localizaron una bolsita con pastillas de éxtasis en el interior de un paraguas.

"El conductor se mostraba demasiado simpático, era muy hablador y hacía demasiadas preguntas, cosa que me molestó, mientras que el copiloto no nos miraba y apenas respondía. Sorprendía que uno estuviera tan tranquilo y el otro se mostrara preocupado y sin ganas de estar allí. Nos dieron versiones incongruentes y uno de ellos también llevaba mucho dinero en la cartera y eso es mala señal", ha declarado uno de los agentes.

La Fiscalía pide más de 8 años de prisión y 1,3 millones de euros de multa

En el turno de conclusiones, la Fiscalía ha mantenido la acusación para los dos hombres de un supuesto delito de tráfico de drogas en concurso con un delito contrabando, por el cual ha solicitado 8 años de prisión y 1.332.152 euros de multa para cada uno. La cantidad de éxtasis confiscada superaba los seis kilos, estaba valorada en más de 330.000 euros y tenía una pureza de más del 32%, según la fiscal.

Por su parte, la abogada de la defensa ha reclamado la nulidad parcial del procedimiento porque, según su opinión, el registro del vehículo y la apertura de las maletas por parte de la policía española se hizo de manera ilegal y vulneró el derecho a la intimidad de los dos individuos. Con respecto a la condena, ha solicitado imponer "la pena mínima" por tráfico de drogas al hombre que ha admitido ser el propietario de la droga y que esta pena se sustituya por su expulsión del estado español.

La letrada sí que se ha mostrado de acuerdo con la petición de la fiscal de condenar a los dos individuos a 5 meses de prisión por haber presentado documentación falsa a los policías, pero ha exigido que la conducción sin permiso se castigue con una pena de multa. En el último turno de palabra, uno de ellos ha insistido en que se "equivocó" y ha pedido "perdón" a la justicia y a su compañero, el cual ha reiterado que no sabía nada de la droga. El juicio ha quedado visto para sentencia.