La síndica de Arán reclama "una financiación justa y estable" y un "autogobierno fuerte y útil" durante la Hèsta de Aran

La síndica de Aran, Maria Vergés ha aprovechado el acto institucional de la Hèsta de Aran para reclamar al Govern "una financiación justa y estable", que se reconozca la singularidad "política, jurídica y administrativa" del Conselh Generau para mantener un "autogobierno fuerte y útil" y mantener "la lealtad, colaboración y respeto institucional" necesario entre todas las administraciones. Al acto institucional ha asistido el conseller de Presidencia, Albert Dalmau quién ha dicho que el Govern está "plenamente comprometido" con el reconocimiento jurídico y administrativo del Conselh Generau. Durante la Hèsta se ha otorgado el Premio 17 de Junio al Freerider, Aymar Navarro, para ser una figura de referencia a la Val y un embajador del Aran.