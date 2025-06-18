Eth centre logistic de biomassa de Les pren forma en antic serradèr
Era Deputacion ultime es trabalhs tà adaptar aguest vielh immòble e aufrir-le un aute usatge
Eth futur centre logistic de biomassa dera Val d’Aran pren forma enes naus der antic serradèr en desusatge de Les, actuauments propietat deth Conselh Generau d’Aran e a on era Deputacion amie a tèrme òbres tà adaptar-lo ath sòn nau usatge. Atau ac indiquèren hònts dera coporacion provinciau, qu’indiquèren qu’es trabalhs encaren dejà era rècta finau. Un viatge en servici, aurà d’arrecéber rèstes de neteges forestaus de tota era Val e convertir-les en astèra entà alimentar caudères e aufrir calefaccion e aigua cauda a edificis. Es trabalhs auancen tres ans dempús qu’eth projècte demorèsse en via mòrta. En 2022, era enterpresa adjudicatària des òbres renoncièc ath contracte dauant eth fòrt aument des prètzi des materiaus, ath torn d’un 40% mès deth pressupostat. Aguesta demora provoquèc qu’era actuacions perdèsse es hons europèus qu’auie assignada, en expirar es tèrmes tà completar-la sense ne auer pogut iniciar es trabalhs. En 2024, un acòrd entre era Deputacion de Lhèida e eth Conselh Generau d’Aran a permetut relançar eth centre logistic de biomassa. Era corporacion provinciau aurà de finançar eth 75% des òbres e era aranesa, eth 25% restant. Ath delà, eth pressupòst a aumentat des d’uns 260.000 èuros en 2022 a uns 340.000 entà ajustar-lo ara pujada de materiaus. Abilitar er immòble coma centre logistic requerirà actuacions coma retirar fibrociment dera cubèrta, ua operacion qu’anarà a cargue d’ua enterpresa especializada.
Aguest projècte reviu en un moment en qu’eth Conselh Generau d’Aran cèrque auançar ena gestion forestau dera Val d’Aran en collaboracion damb es ajuntaments. Es diuèrsi projèctes entara prevencion de huecs forestaus e era recuperacion de peisheus en airaus a on eth bòsc a guanhat terren plantègen profitar es operacions de neteja forestau entara produccion de combustible entà caudères de biomassa. Parallelaments, aguesta tecnologia guanhe terren ena Val d’Aran coma alternativa ath cauhament electric, o de combustibles fossils en bastisses e espacis publics. Er exemple mès recent ei eth hilat compartit de calor, tanben nomentat, district heating, damb biomassa qu’er Ajuntament de Naut Aran a iniciat a bastir ena localitat de Salardú.