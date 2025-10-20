Pagar 3.500€ para cazar un rebeco con arco en el Pirineo de Lleida: los altos precios que los portales de lujo ofrecen por estas "experiencias"
Los precios oscilan entre los 2.000 y los 3.500 euros
Algunas empresas ofrecen experiencias de lujo como la caza con arco de un rebeco en el Pirineo de Lleida, a altitudes de 1.500 a 2.500 metros, por 3.500 euros. “Si no se consigue abatir el animal se abonará (por) el día de caza 250 €, el mismo precio que tiene el día extra de caza,” señala la propuesta. La oferta incluye dos jornadas.
Hay otros de 2.500 euros con arma de fuego para un macho representativo y de 2.000 para una hembra, en este caso también con arco, que sólo incluyen un día. La jornada de caza del gamo sale por 850 €, con un suplemento de 10 € a partir del segundo ejemplar.
Marc Codinas