Algunas empresas ofrecen experiencias de lujo como la caza con arco de un rebeco en el Pirineo de Lleida, a altitudes de 1.500 a 2.500 metros, por 3.500 euros. “Si no se consigue abatir el animal se abonará (por) el día de caza 250 €, el mismo precio que tiene el día extra de caza,” señala la propuesta. La oferta incluye dos jornadas.

Hay otros de 2.500 euros con arma de fuego para un macho representativo y de 2.000 para una hembra, en este caso también con arco, que sólo incluyen un día. La jornada de caza del gamo sale por 850 €, con un suplemento de 10 € a partir del segundo ejemplar.